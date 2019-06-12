【收市總結】逃犯條例衝突升級港股插480點　地產收租股重挫

逃犯條例衝突升級，港股午後低位徘徊，港匯轉強但未見資金抄底。恒指收報27308點，下跌480點；國指收報10494點，下跌126點。成交額770億元。
九倉置業插5.2% 新世界發展挫4.7%
港府計劃推出逃犯條例審議，立法會外衝突升級，警方向市民開槍發射豆袋子彈，本地地產收租股重挫。九倉置業（1997）收報52.25元，下跌5.2%；新世界發展（0017）收報11.64元，下跌4.7%；冠君產業信託（2778）收報6.49元，下跌4.3%；太古地產（1972）收報32.3元，下跌4%；領展（0823）收報96.1元，下跌3.2%；新地（0016）收報125.1元，下跌3.1%；信置（0083）收報12.7元，下跌3.1%。
富智康下挫6.3% 壹傳媒再飆31.1%
報道指華為受美國禁令影響，新款手提電腦無限期押後推出，手機、電腦及通訊設備股下滑。通達集團（0698）收報0.59元，下跌6.3%；富智康（2038）收報0.9元，下跌6.3%；舜宇（2382）收報69.15元，下跌6%；丘鈦（1478）收報5.69元，下跌5.8%；瑞聲（2018）收報42.1元，下跌3.4%；比亞迪電子（0285）收報10.8元，下跌3.1%。
蘋果動新聞計劃9月收費，壹傳媒（0282）午後進一步爆上，收報0.32元，上升31.1%。
銀娛跌至49元 友邦下挫2.6%
其他股份方面，碧桂園（2007）收報10.9元，下跌近2%；萬洲國際（0288）收報7.51元，下跌近2%；銀娛（0027）收報49元，下跌2.5%；友邦（1299）收報75.1元，下跌2.6%；中國生物製藥（1177）收報7元，下跌2.6%。
中國A股收跌，上證收報2909點，下跌16點；深證收報8954點，下跌82點。
日股收報21129點，下跌74點。