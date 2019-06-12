路透：G20峰會前人民幣匯率料難破七

人民幣兌美元在岸價今日輕微低收，中間價亦僅略跌2點。交易員表示，G20峰會前人民幣匯率料難破七。

《路透》指出本周以來，美匯指數基本97關口下方徘徊，而人民幣中間價依舊強於市場預期也凸顯監管維穩意圖。午後購匯需求短暫推低匯價跌破6.92元關口，但很快就有結匯需求將價格推回原來的波動區間，短期人民幣料仍維持在6.9至6.92元區間波動。

他們並認為，市場對中美貿易談判黯淡前景已有所預期，兩國領導人若會面並達成某種共識料會推高人民幣，但在政策真空期，人民幣很難有方向，特朗普嘴炮的負面影響也越來越小；另外美聯儲降息預期及美指偏弱也為人民幣企穩提供助力，短期破七概率仍不大。關注美聯儲議息決議、以及月底的G20峰會中美元首會面有關訊息。

一外資行策略師表示，人民幣重新回到原來的波動區間，中間價持穩和離岸央票的持續作用，很好對沖了易綱講話的影響；後續需要新的刺激，人民幣才可能選擇方向。一中資行交易員認為，市場密切關注中美兩國元首G20峰會是否舉行會談，但機構會提前佈局，自營會更謹慎一些；短期來看，最大的購匯壓力來自於分紅購匯，但境外北向資金流入挺多，會抵銷一些影響。

中國官員表示，人民幣匯率「沒有紅線」。（視覺中國）

另一中資行交易員則認為，目前人民幣升貶空間都有限，中美談得好，人民幣可能快速升值；即便談不好，美股、美國GDP都會有走弱可能，美聯儲降息，都會給人民幣提供支援。另外中國還有巨量外儲規模和消費群體，中國要做好自己的事情，沒必要悲觀。