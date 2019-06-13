華為正式要求美國最大移動運營商支付230多項專利費

美國封殺打壓華為令後者不得不採取反制措施。最新消息指，華為已正式要求美國企業支付專利授權費。

中國通信巨頭華為已正式要求美國最大運營商Verizon為230多項專利支付超過10億美元的專利授權費。

近日，專利數據公司IPlytics發佈了一份5G專利報告。報告指出，截至2019年4月，華為擁有1,554項5G標準必要專利，位列全球第一。中國四家公司擁有全球36%的5G標準必要專利。

英國路透社稱，華為要求付費的專利包括核心網絡設備、有線基礎設施和物聯網技術。

報道指，華為的一名知識產權授權主管已要求Verizon應該為「解決專利授權問題」付費。

另據報道，華為早在今年2月份就提出要「解決專利許可費問題」，這些專利涉及到了Verizon的20多家供應商公司的網絡設備，其中包括一些美國主要科技公司，當然這些公司會對Verizon公司進行賠償。

據悉，Verizon已經向美國官方彙報此事。

Verizon 原為美國第二大移動運營商，從Atlantis Holdings LLC手中收購Alltel後，Verizon 移動用戶數為8,370萬，超越AT&T Wireless成為美國移動通信新霸主。