《路透》﹕若香港失獨立關稅區　或致外商大規模撤資

香港近期出現的社會問題，有業內人士認為，可能會對其經濟前景構成不利影響，甚至會失去因此作為獨立關稅區的地位，如若那樣香港會發生資本外流。

據《路透》周三（12日）報道，就在香港社會緊張局勢不斷升溫之際，港元匯率突然升至去年12月中旬以來高位，並且一個月折息也上漲至超過美元折息的水平，這些情況反映出市場資金趨緊狀況正不斷加劇。

雖然這能暫時遏制美元利差交易行為，但業內人士認為，隨著時局可能出現的進一步惡化，美國或將改變關於香港是獨立關稅區的看法，這樣將會導致資本出現外流情況。

報道稱，香港反修例示威在當天出現了升級，導致原定於當天在在立法會舉行《逃犯條例》修訂二讀辯論被迫延後。而下午到晚上這段期間，數以千計的市民開始與警察發生衝突，致使金鐘總統府附近地區的交通出現阻塞並且附近銀行被迫關閉。

金管局稱銀行體系流動性充裕

對於港匯轉強，香港金融管理局發言人回應稱，這一變動受眾多因素影響，可能與市場預留資金半年結日期臨近、大型招股活動下半年進行（即阿里巴巴赴港上市）以及美元套利活動減少有關，而目前香港銀行體系的資金流動性十分充足，遠高於國際最低要求標準。

也有業內人士對香港經濟的未來持有不同觀點，瑞士瑞信銀行（Credit Suisse）亞太區高級投資策略師邵志銘認為，在中美貿易摩擦給香港經濟前景帶來諸多不確定性這一情況下，最近爆發的社會事件將加劇投資者的擔心，包括美國是否會繼續承認香港的獨立關稅區地位。

今次事件與佔中不同

一名要求匿名的中資券商高管則指出，這次爆發的事件與2014年「佔中」事件不同，將對外商投資帶來影響，如果美國取消了香港的獨立關稅區地位，那麼未來有可能會引發外商大規模撤資，屆時將對香港經濟造成不少衝擊。

此外，業內人士還十分關注香港未來是否能維持目前實行的匯率制度。因為一旦港元與美元出現脫鉤，香港在經濟方面特有的優越性將會受到破壞，此舉也會引發資本外流。