【中美貿易戰】瑞銀︰預期人民幣未來3個月上探7算關口

5月初以來，中美貿易爭端再度升級，對投資者信心造成打擊。瑞銀財富管理投資總監辦公室撰寫的報告認為，中美雙方看來都不急於求成，但隨著市場和經濟受到的衝擊持續加大，最終可能會促使雙方重返談判桌。

G20「傾掂數」概率只有20%

瑞銀續指，儘管在6月底的G20峰會上達成協議的機會不高，概率只有20%，但該行認為年底前達成貿易協議的概率為50%。總體而言，中美貿易爭端依然是一大風險，繼美國在5月16日將中國科技巨擘華為公司列入出口管制實體名單之後，中國科技行業再度成為兩國爭鋒的焦點，由貿易戰蔓延至科技戰。兩國關係正進入「新常態」，長期經歷「打打談談」的多輪較量。

瑞銀基準情景依然是，中美兩國都將經受日益明顯的市場與經濟之痛，最終迫使雙方在年底前達成協議。有鑑於此，建議投資者保持投資，但同時也需要對沖下行風險。

瑞銀料中美將在今年下半年達成貿易協議，美元兌人民幣將走穩於6.7至6.8水平。﹙資料圖片﹚

料人民幣走穩於6.7至6.8水平

中美磨擦升溫，人民幣直逼7算水平，瑞銀預期，在內地增長放緩、中美貿易摩擦持續的背景下，美元兌人民幣在未來3個月將上探7算關口。

瑞銀重申，在此期間應該對沖人民幣多頭頭寸。但該行對於未來6至12個月的基準預期是，中美將在今年下半年達成貿易協議，美元兌人民幣將走穩於6.7至6.8水平。

瑞銀預計今年餘下時間人行還將全面降準100至200個基點。﹙視覺中國﹚

料人行還將全面降準100至200個基點

5月份海外中國股票（MSCI中國指數）重挫14%，境內股市（滬深300指數）跌幅也達到7%。當月人民幣亦下跌2.5%。中資美元債券則逆勢上漲1%，主要得益於美債因避險情緒升溫而反彈。

瑞們對中國硬體行業持謹慎看法，但認為軟體和電商板塊存在投資機會，因其受持續升溫的貿易爭端的衝擊較小，而且將受益於進一步的政策支持。對於信用債，鑒於市場波動性升高，該行建議投資者聚焦品質較高、久期（存續期）較短的債券。

至於內地貨幣及財攻政策，瑞銀預計今年餘下時間人行還將全面降準100至200個基點，並使用借貸便利和其他新創設的工具。財政政策則保持積極，並在支持經濟增長中發揮更大作用。地方政府也被敦促啟動新的基建項目(5 月份已宣佈的項目規模達約兩萬億元人民幣)。另外，為促進汽車消費，財政部亦於 5 月 24 日推出新的車輛購置稅法規，並將保險公司的手續費和佣金支出的稅前扣除比例上限從 15%(財險和意外險)和 10%(壽險)提高到18%。