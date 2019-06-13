中國商務部：前5月中國吸引外資近3700億元人民幣　按年增6.8%

在中國商務部新聞發佈會上，商務部新聞發言人高峰介紹，2019年1月至5月全國新設立外商投資企業16,460家；實際使用外資3,690.6億元（人民幣‧下同），按年增長6.8%。

據《21世紀經濟報道》報道，單計今年5月實際使用外資638.3億元，按年增長8.5%。

高峰介紹，高技術製造業和高技術服務業投資均呈較大增幅。製造業實際使用外資1,128.9億元，按年增長12.4%；服務業實際使用外資2,501.1億元，按年增長4.2%。高技術產業實際使用外資按年增長47.2%，佔比達28.5%。

高技術服務業實際使用外資633億元

高技術製造業實際使用外資417億元，按年增長23.2%。其中，電子及通信設備製造業，化學藥品製造，醫療診斷、監護及治療設備製造實際使用外資按年增長43.9%、7.5%和287.8%。高技術服務業實際使用外資633.1億元，按年增長68.9%。其中，資訊服務、研發與設計服務、科技成果轉化服務同比分別增長56.5%、44.6%和83.5%。

中西部地區、自貿試驗區吸收外資繼續穩步增長。中部地區實際使用外資254.4億元，按年增長5.2%；西部地區實際使用外資285億元，按年增長25.2%。自貿試驗區實際使用外資按年增長7.4%，佔比為11.9%。

此外在今年首5月，中國境內投資者共對全球149個國家和地區的3,115家境外企業，進行了非金融類直接投資，累計實現投資3,011.5億元，按年下降1%。