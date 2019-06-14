【逃犯條例】渣打恒生滙豐中銀香港等　金鐘分行恢復營業

渣打銀行(香港)宣布，該行位於金鐘兩間分行：金鐘分行及金鐘優先理財中心今天﹙6月14日﹚恢復營業。

恒生銀行星期三開始暫停服務的下列分行，將於今早恢復正常營業:

- 統一中心分行 (金鐘道95號統一中心2029號)

- 統一中心優越理財中心 (金鐘道95號統一中心1026 - 1028號)

另外，統一中心及港鐵金鐘站的自助理財中心之支票存入服務亦已恢復正常。

滙豐宣布，太古廣場卓越理財中心（香港金鐘道88號太古廣場商場203, 403號舖及太古廣場2期14樓1415 - 1418室），以及太古廣場日夜理財中心（香港金鐘道88號太古廣場商場403號舖）今天已經回復正常服務。其他滙豐分行亦正常運作。

中國銀行(香港) 通知客戶和公眾，統一中心分行(香港金鐘道95號統一中心商場1021 號)已於今早恢復服務。

大新銀行宣布金鐘海富中心分行將於今天早上9時正恢復正常服務。其他大新銀行分行服務亦維持正常。

中信銀行(國際) 宣布，該行較早前因中環及金鐘部份區域出現交通管制暫停服務的力寶中心分行及私人銀行中心，將於今日上午9時恢復正常服務，而中信大廈分行則維持暫停服務，直至另行通知為止。

華僑永亨銀行宣布金鐘統一中心分行已全面恢復服務。

星展銀行亦稱，統一中心分行服務今天已回復正常。