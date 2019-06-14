美國旅遊業成為中美博奕新戰場　未來或存在衰退可能

中國早前向國民作出提醒，謹慎前往當地旅遊。業內人士擔心，在2018年中國赴美遊客數量出現下降後，今年這一下降趨勢將進一步加劇，因此美國旅遊業未來存在衰退可能。此前中國曾成功將出境游當做過反制武器。

美國《紐約時報》今日刊文稱，美國和中國之間的貿易戰如今又開闢了一片新戰場，即價值1.6萬億美元的美國旅遊業，對此有業內人士擔心，在去年中國赴美遊客數量出現下降後，今年其下降趨勢將會加速，這將對美國航空、酒店、餐飲、遊樂場以及賭場等構成影響，而此前韓國旅遊業曾因為該國政府部署薩德反導彈系統而受損嚴重。

文章稱，根據美國商務部下屬的國家旅行與旅遊辦公室（National Travel and Tourism Office）發佈的統計數據顯示，2018年中國赴美遊客數量為290萬人，比2017年減少了近30萬人，是近15年首次出現的下降，而目前種種跡象顯示，這一情況在2019年或將進一步加劇。

對此非盈利組織美國旅行協會（U.S. Travel Association）負責公共事務與政策的執行副會長巴恩斯（Tori Barnes）表示，中國遊客對美國旅遊業來說十分重要，因為他們的平均消費可達到6,700美元，比其他國家遊客要高50%，而國際遊客消費對降低貿易赤字的作用並未得到外界的足夠認識。

旅遊諮詢公司Tourism Economics總裁薩克斯則認為，2019年中國赴美遊客數量可能會進一步下降，這與之前的逐年增長情況形成鮮明對比，而通過以往的外交案例分析，中國是可以將旅遊業作為反制性武器的，比如2017年因薩德反導系統入韓一事影響，當年中國赴韓遊客數量減少了近50%。

中美兩國領導人去年11月底在阿根廷G20峰會召開期間曾有過會晤（新華社）

投資銀行美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）則不久前在一份報告中稱，如果2019年中國赴美遊客數量下降了50%，那麼可能意味着美國旅遊業將遭受180億美元的損失。

至於遊客下降的原因，文章援引了一些分析人士的觀點指出，一方面可能與中國經濟放緩有關，而另一方面則與中國官方以及媒體所發表的關於貿易戰的「煽動性言辭」有關，因為中國對美國輸華產品加征關稅有限。

比如6月4日中國化和旅遊部發佈了一份關於赴美旅遊的公告，稱中國公民受到了美國執法機構的檢查、訊問以及據稱的其他形式騷擾，而在6月3日中國教育部也向中國赴美留學生髮出了類似警告，因為美國國務院開始要求大多數簽證申請人向相關機構提供他們過去五年使用社交媒體的詳細信息。

對此業內人士認為，美國旅遊業將受到該公告產生的寒蟬效應，並且由於中美貿易緊張局勢的不斷加劇，美國旅遊業存在着衰退可能。