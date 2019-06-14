【收市總結】恒指下跌176點　盈警股東亞大挫9.1%

撰文：鄭寶生
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港股午後跌幅稍為擴大，恒指收報27118點，下跌176點；國指收報10419點，下跌52點。成交額850億元。
東亞銀行（0023）發盈警，收報21.95元，下跌9.1%。
半新股中煙香港（6055）獲利盤湧現，臨近收市倒跌，收報6.87元，下跌8.9%。
今日上市的翰森製藥（3692）收報19.5元，較招股價14.26元高36.7%。
中國生物製藥逆市漲1.3% 舜宇下跌2.2%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報7.1元，上升1.3%；港交所（0388）收報260.4元，下跌0.8%；石藥（1093）收報11.44元，下跌1%；騰訊（0700）收報330元，下跌1.3%；長建（1038）收報63元，下跌1.5%；太古A（0019）收報93.8元，下跌1.9%；恒地（0012）收報40.3元，下跌1.9%；萬洲（0288）收報7.35元，下跌2%；舜宇（2382）收報68.6元，下跌2.2%；恒安（1044）收報57.25元，下跌2.6%。
中國A股全日下跌，上證收報2881點，下跌28點；深證收報8810點，下跌141點。
日股收21116點，上升84點。