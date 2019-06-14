中國商務部提高部分美歐無縫鋼管反傾銷稅率　美企遭重稅

中國商務部今日宣布將上調對部分美歐無縫鋼管的反傾銷稅率，其中美國企業面臨的額外關稅超過了100%，對此有分析認為，這是中方面對美方極限施壓而展現出的強硬態度。

根據中國商務部今日發布的本年度第24號公告顯示，從即日起將上調部分原產於美國和歐盟的高溫承壓用合金鋼無縫鋼管反傾銷稅率，其中美國企業面臨的額外稅率在101%至147.8%之間，而歐洲企業面臨的額外稅率則在60%左右。

該公告顯示，從2014年5月10日起，中國方面就開始對原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管徵收反傾銷稅並且實施期限為5年，後來在2018年6月應中國國內相關產業的申請，商務部方面決定對此項舉措進行複審，但最終複審結果是，相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管確實存在着傾銷現象，因此決定對相關企業繼續加徵反傾銷稅。

對此美國《華爾街日報》指出，此前針對該產品，美國使用的反傾銷稅率為14.1%，歐盟則是13%至13.2%，此舉或是中方對美方施壓而展現出的強硬態度，並且此前中國商務部發言人高峰曾表示，如果美方一意孤行導致兩國貿易摩擦升級，那麼中方將奉陪到底，在重大原則問題上不會讓步。

據了解，相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管由於具有較強的高溫強度和抗蠕變性能，因此主要被用於製造超臨界或超超臨界電站鍋爐以及電站汽水管道等。