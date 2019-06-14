中美貿易戰升溫衝擊　分析師料日本5月出口下滑　錄6連跌

《路透社》公佈調查結果顯示，由於美國和中國間的貿易戰對經濟帶來衝擊，日本5月出口可能加速下滑，連續第六個月萎縮。

調查結果顯示，日本央行下週會議預料將維持短期利率目標和長期政府公債收益率目標不變。

日興證券 ( SMBC ) 首席資深分析師Koya Miyamae 指出，因日本的黃金周假期配合新天皇即位展延假期，10天假期期間工廠停工，另外外部需求亦正轉弱，所以出口可能下滑。

他亦表示，需觀察6月出口數據表現才能研究趨勢變化。但預計美國和中國間的貿易戰戰火升溫，對6月份的貿易表現影響更大。

料5月出口按年跌7.7%

調查預計5月出口按年跌7.7%，是1月以來最大降幅，而4月則減少2.4%。進口方面，5月料較上年同期增加0.2%，貿易逆差料為9,792億日圓 ( 90.4億美元 )，而4月修正後為增長6.5%。

日本財務省將於下周二（18日）發佈貿易數據。

至於日本央行將會在下周三及四（19至20日）議息，市場人士預期，維持其短期利率目標為負0.1%不變，並繼續承諾將10年期國債孳息率引導在零附近。

另一方面，根據調查，5月消費物價有機會出現輕微下滑，將促使日本央行倍感壓力，因該行仍以達成2%通脹率為目標。

預料日本5月核心消費者物價指數（CPI）同比上漲0.8%，上升幅度少於4月的0.9%。日本核心CPI涵蓋石油產品，但不包括易波動的生鮮食品成本。日本總務省將於6月20日公佈CPI數據。