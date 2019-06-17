【中午收市】「逃犯條例」暫緩修訂　地產股反彈　友邦揚2.3%

撰文：鄭寶生
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香港政府宣布暫緩修訂「逃犯條例」，本地地產股急升。恒指中午收報27298點，上升179點；國指收報10447點，上升27點。成交額385億元。
九倉置業彈升3.5% 新世界亦漲3.1%
「逃犯條例」暫緩，本地地產收租股彈升。九倉置業（1997）收報53.7元，上升3.5%；新世界發展（0017）收報11.86元，上升3.1%；信置（0083）收報12.84元，上升2.7%；太古地產（1972）收報32.3元，上升2.2%；新地（0016）收報127.8元，上升1.5%。
「逃犯條例」暫緩亦令到友邦（1299）股價今早反彈，收報75.5元，上升2.3%。
壹傳媒勁飆21.7% 碧桂園下滑2.1%
壹傳媒（0282）再次大升，收報0.365元，上升21.7%。
其他股份方面，中海油（0883）收報12.64元，上升2.4%；中國生物製藥（1177）收報7.25元，上升2.1%；吉利（0175）收報12.42元，上升2.1%；石藥（1093）收報11.6元，上升1.4%；蒙牛（2319）收報29.9元，下跌1.2%；碧桂園（2007）收報11.22元，下跌2.1%。
中國A股早段微跌，上證半日收報2880點，下跌1點；深證收報8757點，下跌53點。
日股半日收報21136點，上升19點。