沙特王儲稱沙特阿美最快明年上市

沙特阿拉伯旗下﹑全球最大石油企業沙特阿美，有機會在明年公開招股。沙特王儲穆罕默德指出，目前未決定上市地點。

他指出會在適當情況及時間推動沙特阿美進行公司招股，認為此情有機會在明年及2021年初進行，至於地點方面，目前確定屬為時尚早；又指出該國的「2030願景」項目取得進展，並得到廣泛支持。

在今年4月沙特官方公布，沙特阿美去年淨利潤1,111億美元，為全球盈利能力最強公司，而該公司去年盈利總額，等同蘋果﹑Google及埃克森美孚等企業盈利總和。

早年有傳該石油公司會以2萬億美元市值上市，又指出紐約﹑倫敦及香港等地，為掛牌的潛在地點。

沙特能源部長冀OPEC及盟國 就延長減產達成協議

另一方面沙特能源部長法利赫表示，石油輸出國組織（OPEC）有機會在下月初於維也納開會，其期望OPEC可以就延長減產達成協議。

OPEC原訂於本月25日舉行會議，並在翌日與俄羅斯等非OPEC成員國進行會談，惟OPEC內部消息人士指出，俄羅斯建議會議在下月3及4日舉行。

法利赫於日本輕井澤參加20國集團（G20）能源與環境部長級會議時，亦希望在2星期於維也納會議上，就延長減產協議達成共識。