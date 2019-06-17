【中美貿易戰】David Webb憂升級　特朗普或下令美國人沽中資股

中美貿易爭議目前仍未有平息跡象，雙方領導人亦未知悉會否在本月下旬的二十國集團（G20）峰會上會面。美國商務長羅斯更吹淡風，認為中美雙方在峰會達成協議機會不高。若最終雙方無法達成協議，中國及美國行動會否升級？雙方又會採取哪些措施以向對方施壓？資深投資者David Webb便預料，美國總統特朗普或會透過外國資產控制辦公室 （OFAC）宣布，要所有美國人沽售中資股。

中美貿易糾爭由去年3月起開打，至今已超過1年，縱使雙方談判過程中曾釋出正面消息，其中特朗普更多次向外表示，會在今年5月上旬達最終協議，可是在今年5月5日於《Twitter》上發推文，指出要在5月10日起向2,000億美元中國貨品徵收25%關稅，更表示會對餘下逾3,000億元貨品徵收25%關稅，反映出雙方關係破裂。加上中國副總理劉鶴赴美談判時，卻無法取得成果，顯示雙方關係已到了另一個低谷。

David Webb擔心特朗普或會要OFAC，下令美國投資者沽中資股。（路透社）

其本人持股多香港元素股份

若雙方無法達成協議，中美貿易戰或會有升級危機。David Webb接受《彭博電視》訪問時指出，對美國政府或會向中國貨品加徵更多關稅，又不排除特朗普或會透過OFAC下令美國投資者沽貨中資股。

他又指出資本戰開始後，導致頗為危險的結果，並且建議投資者不應持有中國國企股，而其本人則多持有較強香港元素，或者是私營部門股份。

在美國有不少中概股掛牌，而平保旗下的壹脹通，亦有傳聞指今年9月在紐約掛牌。（視覺中國）

市值曾大跌至不足250億元

其實OFAC過去亦曾禁止，美國投資者對其他國家或地區上市公司投資。去年4月OFAC便下令對俄鋁聯合（0486）制裁，只容許美國投資者沽出手上持有的俄鋁股票，卻不可以買入。受到OFAC禁令拖累，俄鋁股價大插水，由4.64元大插至1.64元，市值降至249.1億元。

隨後俄鋁大股東歐柏嘉宣布辭任董事，以及對董事會改組等，OFAC逐步放寬制裁，公司股價逐步從低位回升，至今年1月正式取消對俄鋁後，股價曾高見3.98元。

加上近期美國政界對中資企業的態度轉趨強硬，上周四共和黨籍參議員魯比奧便致函到指數公司明晟MSCI，對早年宣布將A股納入新興市場指數表示質疑，又指出將A股納入MSCI新興市場，等同讓中共通過市場獲取資金。難怪中美雙方會否由貿易戰惡化至金融戰，會被市場人士視為最大風險。