【中美貿易戰】歐舒丹：影響消費意欲　長遠對市道仍保持樂觀

歐舒丹﹙0973﹚公布2019年財年全年業績，期內純利為1.18億元（歐元．下同），按年增加22.71%；毛利率微跌0.1個百分點至83.2%。副主席Andre Hoffmann認為，中美貿易戰、經濟放緩、以及股市波動將影響市民的消費意欲，惟對業務沒直接影響，不過，美容護膚市場增長潛力巨大，故長遠對市道仍保持樂觀。

在開店步伐方面，Hoffmann說隨着網購盛行，消費者購物習慣逐漸改變，加上部分美國門店已開設十多年，因商場人流下降，使這些店舖銷售不達標，故公司將持續整合店舖網絡，明年計劃開設30至35間新店。

Andre Hoffmann指出，歐舒丹明年計劃開設30至35間新店。（鄺月婷攝）

香港同店銷售按年跌2.6%

期內公司的香港同店銷售按年跌2.6%；中國同店銷售增加6.9%；台灣同店銷售下跌2.7%；日本同店銷售下挫0.3%；其他國家同店銷售上升2.2%。Hoffmann表示受外圍因素影響，本港業務於第三季及第四季出現輕微負增長，相信未來訪港旅客人數上升，將有助推動銷售增長，公司亦會推出更多新產品及限定商品，包括：身體護理產品、面膜、眼部精華等，希望成為業務新增長點。

另外，他透露公司未有計劃在本港開新店，目前也沒有任何收購目標，但不會放棄潛在的收購機會。