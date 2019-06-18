中國國資委官員見馬雲　阿里與央企合作釋放新信號

中國國資委黨委書記、主任郝鵬在剛過去周日（16日），會見了阿里巴巴集團董事局主席馬雲一行。郝鵬表示，國資委支持中國央企與阿里加強務實合作，推動數字經濟與實體經濟融合創新，加快產業轉型升級。

《上海證券報》報道，除了國資委主任郝鵬外，還有分管綜合局的國資委副主任任洪斌。而綜合局的職責就包括負責央企的科技創新業務，任洪斌最近兩次央企調研都與5G相關。

馬雲表示，阿里對與國資委和中央企業的合作充滿期待，希望與國資委建立長期有效交流合作機制，發揮阿里的優勢促進中央企業數字化轉型升級，實現高質量發展。

此外，國資委秘書長、總會計師及有關廳局負責人，阿里巴巴集團相關負責人也參加了此次會見。有分析人士認為：「從國資委出席會面的領導來看，雙方對本次會面都頗為重視。近些年，阿里與地方國企和央企的合作已經十分廣泛，尤其在5G到來之際，未來阿里與央企的合作有望再上新台階。」

報道指出，阿里作為全球領先的互聯網企業，已在電子商務、普惠金融、雲計算及大數據、操作系統、文化娛樂、智能物流等領域形成了立體化產業布局，並引領帶動着行業發展。互聯網時代，阿里正致力於成為新經濟發展的基礎設施提供者。

本次馬雲拜訪中國國資委後，未來阿里將如何拓展與央企的深度合作，未來大有看頭。