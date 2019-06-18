【中午收市】恒指上漲200點　維他奶高位回吐3.5%

撰文：鄭寶生
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市傳特首林鄭月娥將會見傳媒，港股今早明顯彈升。恒指中午收報27427點，上升200點；國指收報10487點，上升58點。成交額370億元。
維他奶（0345）近日高位回落，收報44.25元，下跌3.5%。
歐舒丹勁升7.5% 中國金控重挫65%
歐舒丹（0973，L'OCCITANE）今年會開約35間分店，同店銷售料會有增長，收報14.84元，上升7.5%。
昨日飆升約3.3倍的中國金控（0875）收報2.03元，下跌65%。
信義玻璃（0868）配售3.14億股信義光能（0968），信義玻璃收報8.16元，上升1.7%；信義光能收報3.67元，下跌11.1%。
港交所上揚1.9% 騰訊亦升1.4%
其他股份方面，創科（0669）收報56.65元，上升2.7%；神華（1088）收報16.76元，上升2.6%；石藥（1093）收報11.84元，上升2.4%；中國生物製藥（1177）收報7.39元，上升2.4%；舜宇（2382）收報70.15元，上升近2%；港交所（0388）收報268.8元，上升1.9%；新地（0016）收報129.1元，上升1.7%；友邦（1299）收報76.3元，上升1.5%；騰訊（0700）收報333.6元，上升1.4%。
中國A股早段變動不大，上證半日收報2889點，上升2點；深證收報8806點，上升25點。
日股半日收報21067點，下跌56點。