習近平和特朗普通電話釋放溫和信號　美股收高靜待美聯儲會議

6月18日收盤，道指漲353.01點，報26465.54點；標普500指數漲28.08點，報2917.75點；納指漲108.86點，報7953.88點。

道指成份股當中，對國際貿易關係敏感的股票普遍收高。道指成份股波音（BA）收高5.4%，明尼蘇達礦業製造（MMM）收高3.05%，英特爾（INTC）收高2.69%，耐克（NKE）收高2.67%，卡特彼勒（CAT）收高2.37%，蘋果（AAPL）收高2.35%，高盛集團（GS）收高2.15%，聯合技術公司（UTX）收高1.96%。

中國國家主席習近平18日應約同美國總統特朗普（Donald Trump）通電話。

特朗普表示，「我期待着同習近平主席在二十國集團領導人大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和我們共同關心的問題進行深入溝通。美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，儘早找到解決當前分歧的辦法。相信全世界都希望看到美中達成協議。」

習近平稱，「近一段時間來，中美關係遇到一些困難，這不符合雙方利益。中美合則兩利、斗則俱傷。中美作為全球最大的兩個經濟體，要共同發揮引領作用，推動二十國集團大阪峰會達成積極成果，為全球市場注入信心和活力。」

美聯儲的貨幣政策決議將影響股市走向。（視覺中國）

有分析指出，中美緊張的貿易局勢或很快迎來轉機。

6月17日，美國貿易代表辦公室（USTR）就美方擬對約3,000億美元中國輸美商品加征關稅舉行為期七天的聽證會。多位與會代表發出警告，加征關稅將加重美國企業成本和消費者負擔，降低美國企業競爭力，不利於美國經濟與就業。更重要的是：離開中國，他們真的很難做到。

此外，值得關注的是，美聯儲從6月18日開始召開為期兩天的貨幣政策會議，將在6月19日宣布利率決定並舉行新聞發佈會。預計美聯儲官員將在此次會議上討論是否採取降息措施以應對貿易緊張局勢升級的影響、提振已顯疲態的美國經濟。分析指出，面對特朗普要求降息的新壓力，美聯儲在本周的政策會議上預計維持利率不變，但可能為今年稍晚降息埋下伏筆。

在國際貿易關係緊張局勢使全球經濟前景面臨壓力的背景下，全球各大央行都更加傾向於放鬆貨幣政策。日本央行行長黑田東彥當地時間6月18日表示，將繼續通過貨幣政策提振通脹和薪資，需要繼續堅定實施寬鬆政策。當地時間6月18日，澳大利亞儲備銀行表示，未來降息的可能性比不降息的可能性更大。澳大利亞央行在本月稍早的會議上將利率降至1.25%的紀錄低位，以支持放緩的經濟。