人行與中證監召集六大行會議　支持券商和中小非銀機構融資

為進一步打通近期市場出現的流動性結構性困局，在人行等監管機構協調下，中國各大銀行將通過頭部券商向中小非銀機構提供流動性。

人民銀行與中國證監會召集6家大行和業內部分頭部券商開會，鼓勵大行擴大向大型券商融資，支持大型券商擴大向中小非銀機構融資，以維護同業業務的穩定，安撫市場情緒，打消部分金融機構顧慮。

據悉，會議由分管金融市場的人行副行長潘功勝和中國證監會副主席李超主持。

潘功勝在上述會議上表示：「各部門分工負責，敢於擔當。我們有信心維護金融市場穩定運行。」李超則表示：「非銀機構如基金、券商因自身沒有造血功能，因此容易暴露風險，這些都在預期之中。但當下不能任由互不信任繼續擴散，引發系統性風險，因此需要採取有效措施，來阻斷風險傳遞。」

與會的6家大行是中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國國家開發銀行和中國郵儲銀行。主要大型券商包括中信證券、華泰證券、中金公司、國泰君安、招商證券、銀河證券、中信建投等。

人行實行穩健中性的貨幣政策。（視覺中國）

值得關注的是，為解決非銀機構的流動性困難，6月16日中國證監會與人行召集9家主要券商和基金公司座談，鼓勵這些頭部機構向非銀機構提供流動性支持。內容與6月18 日的會議精神類似，包括要求券商、基金之間客觀看待交易對手，不要一刀切停止逆回購融資；放開券商自營對資管產品和投顧產品的流動性支持，證金公司可以為券商提供回購融資；對於參會機構進行定向融資支持；使用交易中心違約債券交易機制快速處理違約債券等。

據中國《證券日報》通過Wind梳理，6月份以來截至6月18日的11個工作日，人行均開展逆回購，逆回購投放共計7,250億元（人民幣‧下同），並開展中期借貸便利（MLF）投放5,000億元，累計投放資金12,250億元；與此同時，逆回購到期7,800億元，MLF到期4,630億元，累計回籠資金12,430億元。

對於近期的連續投放，恒豐銀行戰略發展部研究員王麗娟在接受《證券日報》採訪時認為，近期，人行採取多種貨幣政策工具，主要是為了呵護市場流動性，進而緩解中小銀行的流動性壓力。

自5月24日包商銀行被接管以來，市場上曾出現有關中小銀行出現危機的傳言。對此，中國銀保監會稱，當前中小銀行運行平穩，流動性較為充足，總體風險完全可控。少數中小銀行未按時披露年報，屬於特殊情況。相關銀行有的正處於股權重組階段，有的正在籌備上市，有的更換了審計師，任務量較大，未能按時完成審計工作。