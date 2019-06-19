德勤料全年本港新股集資額　最多為2500億元

會計所事務所德勤中國預計，今年上半年本港新股市場集資額將按年增加38%，至695億元，為全球第三位，首兩位分別是紐交所及納斯達克；期內本港僅有76隻新股上市，去年同期則有101隻。該行估計今年全年將有200隻新股於本港上市，集資額介乎1,800至2,500億港元。

德勤預料，內地新股市場今年上半年將有64隻新股，共集資604億元人民幣，按年下滑35%；該行估計今年全年內地新股市場集資額最少達1,200億元人民幣，約70至90隻新股將在科創板上市，其他三個內地版塊將有110至150隻新股上市。

德勤：阿里來港上市只是時間問題

德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興認為，中美貿易摩擦持續，將會影響市場投資者的信心，但只要投資者能消化相關不穩定因素，以及公司業務穩健，相信不會影響公司的上市時間表，部分公司擬延遲上市，只是個別例子。

歐振興稱，只要時機成熟，相信阿里巴巴來港上市只是時間問題，估計其集資最少達100億美元，可帶動本港集資額穩守首三位，若果市場情況好，甚至有望衝上第一寶座。阿里作為全球知名的科網巨企，如果在本港上市，反映香港的科技企業生態圈已逐漸成熟，促使不同類型科技公司落戶，亦能令部分中概股考慮回流香港。

他續指，隨着A股在MSCI指數權重增加，加上科創板市場化，將令A股股值邁向國際化。不少內地初創企業先在科創板上市，集資做大後，再赴港上市，走向國際投資者平台，顯示內地科創板不會與本港有競爭關係，反而有互補作用。