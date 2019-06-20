惠普：美國對華加徵關稅　無助保護知識產權

美國科技公司惠普6月18日表示，美國政府對中國輸美產品加征的關稅不利於知識產權保護，因此這會導致市場上出現更多的低價仿製品，使企業競爭力降低。

據《日本經濟新聞》昨日（19日）報道，惠普的代表1出席是否應向價值3,000億美元的中國輸美產品加徵關稅的聽證會上表示，如果美國對打印機的墨水及碳粉加徵關稅，那麼將會導致這些物品價格上漲的同時，市場上也會出現更多的廉價仿製品，因此這與美國政府在保護知識產權方面做出的努力背道而馳。

惠普表示，雖然其支持美國政府的知識產權保護措施，但同時也認為額外的關稅與此舉的目的相矛盾，因為額外關稅不僅會由消費者承擔，而且還會削弱該公司的競爭力，因此如果想要防止違法的中國產品流入美國，那麼政府應採取禁售等手段，而不是對其加徵關稅。

報道指出，第四輪懲罰性關稅的對象中包括個人電腦一項，該產品是惠普公司的主要產品之一，此外，當天惠普公司的代表沒有對懲罰性關稅對其電腦銷售可能會產生的影響予以置評。

此次聽證會於6月17日開始並且將於25日結束，在18日當天，有來自鋁製品、印刷品，半導體、藥物等領域的企業及業界團體派代表出席了聽證會，大部分代表指出了關稅對其帶來的不良影響並呼籲美國政府停止向相關進口產品加徵關稅。

美國貿易談判代表對華續抱持強硬態度

美國貿易談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也在當天出席聽證時表示，美國政府在貿易問題上仍保持強硬姿態，因此美中兩國在經濟領域內所呈現出的不平衡對美國農戶和企業是「極不公平的」，並且如果中國盜取了美國的知識產權，那麼對於美國大學生來說將來會找不到工作。

但此前當中國電信業巨頭華為要求美國通信運營商威訊就使用230項專利支付多達10億美元的專利費用時，美國鷹派參議院盧比奧（Marco Rubio）卻稱華為是「專利流氓」並要提出議案，以阻止華為向美國法庭尋求索賠，此舉引發中國大陸媒體強烈不滿。