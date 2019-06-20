莎莎全年多賺7%至4.7億元　末期息9仙

莎莎國際（0178）公布截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利為4.7億元，按年升7%，派末期9仙，連中期息每年派息16仙。

若撇除上一個財政年度已終止經營及錄得虧損的台灣地區業務，年內來自持續經營業務溢利增長1.5%至4.72億元。

整體收入按年增4.5%

期內莎莎收入為83.76億元，按年增4.5%，毛利率則降至39.9%。

其中港澳市場營業額為70.92億元，按年增長4.9%，同店銷售增長3%，不過單計財政年度下半年，同店銷售按年下跌7.3%。莎莎指出，財年下半年每宗交易平均金額按年下3%，其中內地客消費跌5.9%，本地客消費按年0.4%。

內地市場方面，總營業額為2.88億元，按年跌1.9%，以當地貨幣計算，同店銷售按年跌1.1%。電子商貿業務收入為3.92億元，按年升2.2%。

莎莎指出，截至今年3月底止零售店舖數目為274間，按年增加9間。

稱今年零售市道充滿挑戰

公司指出，港澳市場2019年的零售市道充滿挑戰，尤其是上半年受高基數影響，加上中美貿易戰或繼續 升温。然而，集團仍然對大灣區中長期發展持審慎樂觀態度，並繼續在各範疇積極提升自身競爭優勢，以應付當前的市場挑戰。

店舖策略方面，莎莎將因應人口、不同入境關口的旅客人流變化以及市場競爭環境的轉變，挑選特定 地區開設新店，以填補店舖之間的空隙，同時把握機會爭取合理的租金，從而在合理的租金水平下，加強整體店舖網絡的競爭力。