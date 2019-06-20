首宗港股通內幕消息案一審　被告最高處罰2.4億人民幣

上海市第一中級人民法院一審宣判，首宗涉及「港股通」的內幕交易案件，多名被告判刑及罰款，其中最高罰款金額達2.4億元（人民幣‧下同）。

共3名被告 最高判刑9年

被告桑某因內幕交易、洩露內幕訊息，被判有期徒刑9年，罰款1,200萬元。陳某因內幕交易罪被判有期徒刑9年，罰款2.4億元。王某亦因內幕交易罪，被判有期徒刑3年，緩刑3年，罰款172萬元。

利用A股公司收購港股公司消息獲利

判決書指，桑某在2017牛5月11日，任職證券公司投資銀行總部副董事，得悉中國A股上市公司（A）計劃收購香港上市公司（B）的內幕消息，於是次日利用他可以控制的第三方證券戶口買入A股份，7月27日全數沽出，獲利13萬元。

桑某在5月12日及6月10日，將上述收購內幕消息告知王某。王某利用自己的證券帳戶買入A股份，7月27日全數沽出，獲利32萬元。

王某又使用已開通港股通的本人與父親的戶口，買入B公司的股票，7月10日全數賣出，共獲利139萬元。

操控大量戶口交易 獲利1.2億

至於陳某，桑某於5月12日至15日期間，將上述內幕消息告知陳某。在5月15日至7月7日，陳某為他可控制的第三方證券戶口開通港股通功能，向其他人融資4,700萬元，使用14個私募基金戶口和22個個人戶口，買入B公司股份。這批股份在7月至12月21日之間部份賣出，連同未沽出股份的帳面價值，合共獲利1.2億元。

而在2017年7月，陳某將500萬元現金交給桑某，並為上述交易製作虛假的投研日誌，並要求公司交易員統一口徑。

宣判之後，桑某及陳某均表示要上訴。