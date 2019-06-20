谷歌高管承諾停開發審查版搜索引擎　不將AI用於研發武器

據《華爾街日報》周三（19日）報道，谷歌(Google)母公司Alphabet在當天舉行的年度股東大會上收到了大量來自投資者與員工的來信，他們在信件中就多個方面對公司表達出了不滿，雖然Alphabet方面當天沒有通過任何一項來自投資者的提案，但公司高管對員工們承諾，未來將停止在中國開發審查版的搜索引擎，以及不會將人工智能工具用來研發武器。

報道稱，這些信件反映出投資者和基層員工與公司高層在諸多方面存在分歧，比如涉及性騷擾的風險管理，不公平的招聘流程以及谷歌打算在中國重新開展的搜索業務等，甚至有一項提案是要求向董事會派駐一位員工代表，而這些提案都沒獲得董事會方面的同意。

外界一直憧憬谷歌重返內地市場

目前該公司正在接受美國司法部發起的反壟斷調查，並且外界有將其進行拆分的聲音，而不久前谷歌首席執行官皮猜（Sundar Pichai）在接受媒體採訪時表示，縱使他認為美國政府對大型科技公司發起的相關調查很有必要，但同時世界上還有很多國家為了打造下一個矽谷都大力支持着本國的科技產業，因此美國政府應該做好平衡，以便更好地讓美國的科技公司與對手展開競爭。

據了解，關於谷歌開發適合中國市場的審查版搜索引擎一事在去年6月曝光，此事引發了該公司可能會重返中國市場的猜想，但谷歌員工對此曾多次舉行過抗議活動，認為此舉不符合公司的價值觀。