國泰5月載客量增長4.7%　日本黃金周表現理想

國泰（0293）公布綜合國泰及國泰港龍的5月客貨運量數據，載客量296.15萬人次，按年增長4.7%。

乘客運載率升至82.9% 西南太平洋增長佳

5月乘客運載率微升0.9個百份點至82.9%，以可用位千米數計算的運力則上升6.6%。

今年首5個月國泰及國泰港龍載客量上升4.1%，而運力則增加6.5%。

以地方計，西南太平洋的乘量運載量，5月按年增長15%，而歐洲亦增長14.3%。不過中國內地的運載量則減少0.7%。

貨運量減少3.9% 運載率下跌4.7個百份點

貨運方面，5月運載貨物及郵件合共16.83萬噸，按年減少3.9%。運載率下跌4.7個百份點至63.9%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升4.6%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為2.6%。

今年首5個月的載貨量減少5%，運力上升1%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌5.3%。

客運收益率收壓 未來數月需求或下降

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示：「5月整體客運需求強勁。客運量領先運力增長，惟受激烈競爭影響，收益率仍然受壓。日本市場受惠5月上旬黃金周長假期，收益增長尤為顯著。」

他指出：「上半年業務在首季的理想表現推動下有實際改善，然而，未來數月的客運收益有放緩跡象。市場對旅遊需求下降，尤以長途航綫為甚，令整體收益率嚴重受壓。」

林紹波表示：「我們的貨運業務繼續受到地緣政治局勢緊張及市場氣氛轉弱的不利影響。雖然5月運力有所上升，但貨運收益比去年同期減少。貨運量及收益率均按年下跌。我們會繼續密切監察，務求有效地因應市場需求及貿易走勢的轉變來配合運力。」