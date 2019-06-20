AXA安盛稱今年危疾保銷情理想　推升級版計劃

癌症長期為本港「頭號殺手」，而大腸癌更高居本港10大常見癌症首位，令不少港人選擇未雨綢繆。AXA安盛首席壽險產品總監左偉豪表示，今年以來危疾保計劃銷情理想，公司並針對癌症保障，推出升級版危疾保產品。

晚期癌症不設等候期

左偉豪出席記者會時介紹指，公司推出的「愛護同口行危疾保障（加強版）」，主要加強對晚期癌症患者的保障，第三或四期的晚期癌症不設等候期，在一筆過100%保額外，其後亦可即時為患者給予每月現金支援5.5年，金額為保額的5%。

根據介紹，若受保兒童不幸患上危疾，計劃亦會向照顧者提供每月額外2%保額，為期17個月。左偉豪指出，升級計劃的保費雖較舊計劃有一定調高，但保障更為全面，而計劃亦具儲蓄成份，預期回報或高於舊有計劃。

稱合資格延期年金產品銷情理想

此外，自願醫保、延期年金及強積金自願性供款的扣稅優惠於4月推出，左偉豪指出，AXA為首批獲批合資格延期年金的公司，截至現時銷情強勁，投保金額亦相當理想。

AXA安盛早前委託市場調查公司，於5月訪問1,000名港人，發現約62%港人最擔心患上危疾，其次為家人或親人突然死亡（48%），以及配偶或伴侶患上危疾（44%）。此外亦有逾4成擔心患危疾的港人認為，無力負擔長期護理及醫療費用為最擔心的事。