蘋果公司：美對中國貨加徵關稅　三星從中獲益

蘋果公司成為一連串反對「美國對中國產品加徵更多關稅」的美國大企業中最新的一個。

據路透社6月20日報道，美國政府網站信息顯示，蘋果公司已表示，繼續對中國產品加徵更多關稅（包括針對iPhones, iPads, and iMacs）將削減該公司對美國經濟所做的貢獻，同時傷害其全球競爭力。

據《路透》報道，蘋果是向美國財政部繳納稅款最多的美國企業，該公司2018年時承諾5年內為美國經濟投資3,500億美元。蘋果公司認為，對華加征更多關稅將有利於該公司的全球競爭者——比如三星。

而美國《政客》雜誌說，蘋果正在努力把自己的產品從擬加征關稅名單中「擠」出去。

美國《政客》雜誌20日題為《蘋果努力要把iPhone排除出特朗普關稅清單》的文章提到，如果特朗普（Donald Trump）針對蘋果在中國生產的產品加徵關稅，會讓其在中國市場面對三星時非常不利，後者已不在中國生產智能手機。

美國對華關稅政策不得人心。（視覺中國）

《政客》說，如果蘋果不能被豁免，新的關稅將嚴重打擊蘋果的旗艦產品iPhone，後者佔蘋果上一財年銷售額的比重超過60%。

根據市場調研機構IDC的最新統計報告，在中國市場，蘋果在2019年第一季度的市場份額也是下滑到了第五名，低於中國品牌小米，為了提升在中國市場的銷量，蘋果先後進行了多次降價。

蘋果行政總裁庫克（Timothy Cook）此前表示，iPhone不僅僅是在中國，在其他發展中國家的需求也呈現疲軟。中國品牌華為在第一季度佔據了高端智能手機市場16%的份額。