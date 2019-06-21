習近平與特朗普G20見面前夕　郭樹清發文談貿易摩擦

中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清今日在中共黨媒《人民日報》撰文稱，近期美國採取一系列措施升級貿易摩擦，中國政府、企業和居民對此並不感到意外。美國這種做法不能解決任何問題，損人不利己且危害全世界。

文章稱，美國固然可以把關稅加到極限，但這對中國經濟的影響將非常有限。反觀美國，其自身將受到幾乎相同力度的打擊。

郭樹清指出，事實上，美國從對華貿易逆差中獲得極大好處。一是美國對中國貨物貿易逆差將近60%來自外商投資企業，其中相當部分是美資企業。美國的進口商及跨國公司拿到貿易差額中的絕大部分利潤和增加值。

二是美國市場零售商品中約25%左右從中國進口。中國產品輸入美國，降低了美國家庭的生活成本，使其獲取巨大「消費者剩餘」。

三是美國輸往中國的產品和服務，如糧食、能源、飛機、芯片等大宗商品，都是中國發揮價格支撐的領域，如果沒有中國的大量採購，其價格絕不是今天的水平。

四是上世紀90年代以來，美國出現「高消費、低通脹」奇蹟，一個重要原因是中國空前地增加了全球消費品供給。

2017年3月2日，郭樹清現身中國國新辦舉行新聞發佈會，介紹銀行業支持供給側結構性改革有關情況。（視覺中國）

五是中國貿易順差積累的資本，以購買美國國債等美元資產的方式支撐美國的消費和投資，使美國獲得廉價資本迴流，為其經濟復蘇和繁榮創造了極為有利的條件。

六是美國對中國巨大的經常賬戶赤字，意味着其長期佔用着等量的中國儲蓄，在極大程度上彌補了其投資和儲蓄缺口。過去十幾年，美國的廣義貨幣和現金都增長緩慢，與上世紀七八十年代的情況形成鮮明對照。

郭樹清還提到，人民幣匯率短期波動是正常的，但長期看，中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，人民幣市場匯率將不斷向購買力平價靠近。