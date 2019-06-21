5G落地：意想不到的場景與瓶頸

《21世紀經濟報道》報道進入6月，中國工信部正式對三大運營商及中國廣電分別下發5G商用牌照後，業內關於5G的應用試點正在提速。



在上周五（14日）京東集團總部大廈完成聯通/移動的5G信號覆蓋，它是北京地區首批開通5G室內信號服務的試點商業辦公樓宇。京東方面介紹稱，在目前限制頻寬的條件下，京東總部大廈能夠達到800M以上的傳送速率，為4G網速的20倍。



上周六（15日）中國移動北京公司在北京朝陽區的望京SOHO率先完成基於5G LampSite的5G全覆蓋業務，開通建築面積達52萬平方米，望京SOHO因此成為全球第一個5G全覆蓋的大型商業樓盤。5G智慧樓宇中可以採用直連雲端的解決方案，設備掉線等問題迎刃而解。

5G應用覆蓋智能交通

除了樓宇之外，5G在其他方面的應用也在起步。近日，吉利遠端汽車發佈了新一代5G智慧公交，將通過高速5G網路與車載、車站及道路上的攝像頭配合實現車路協同，中國工商銀行正式在江蘇蘇州推出首家基於5G應用的新型智慧網點。在醫療救護方面，5G也有自己的用武之地。



在5G技術支持下，遠端專家能夠即時指導病房醫生對患者進行各項檢查。5G可以實現大量人體資料的即時傳輸，協助醫療機構對非住院穿戴者實現不間斷的身體監測，同時，也可通過醫療平臺，對醫院所有設備進行統一的資料傳輸。通過高清視頻與力量感知與回饋設備，5G技術可以為醫生提供更真實的病況，進行高階會診。甚至使用5G技術可以遠端控制手術，因為5G的延遲速度有望達到1至2毫秒，這就幾乎等同於即時操作。

5G商用化2019年正在變成現實。（視覺中國）

5G促使VR/AR體驗更流暢

在5G時代擁有三大應用場景，包括高速的人聯網應用、海量的物聯網應用以及對穩定性和低延時要求較高的應用。從具體場景而言，5G+高清視頻是未來的一個方向。在5G技術加持下，使用者觀看網路視頻將不再卡頓，4K及8K超高清視頻有望成為主流，VR/AR等沉浸式體驗也會加速流暢化。



VR體驗需要從雲端上傳或下載內容，需要大量頻寬，因而在5G時代一定會得到很好的發展。或許未來參加會議或平日辦公根本無需真人到場，參會者戴上VR眼鏡即可身臨其境，實現雲辦公。



在工業應用方面，5G技術支撐視頻傳輸所能帶來的改變也是令人興奮的。5G技術加持下的機器人看得更清楚，決策速度更快，因而也就更“聰明”。因為它會有多路高清攝像頭同時採集資料並上傳。



5G的廣連接意味著除了當前已實現的手機設備互聯之外，包括插座、投影儀、空調、電視等各種硬體設備均將能夠直接連上雲端，這也正是智慧家庭、智慧城市所致力於實現的事情。這些看似前景美好的場景下，卻存在一些當前尚未解決的問題。舉個例子，如果智慧家庭內需要傳感的設備都接入運營商網路，按照現行計費體系來看，假如有50個上網的智慧設備，平均一台設備最低年費為10元人民幣，一年下來就是500元人民幣，這對於用戶而言仍有壓力。