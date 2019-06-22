Lego市場總監指網上不少有害小孩資訊　自家Youtube是給成人看的

不少父母以智能手機做「電子奶嘴」，讓小朋友看Youtube、玩遊戲。在Youtube有專屬頻道的Lego卻表示，很多網上平台對小朋友來說都是有害的，還表示自家Youtube是「成人向」，是給成人看的。

現有平台上 存在對兒童有害資訊

《CNBC》引述Lego市場總監Julia Goldin表示，公司在網上廣告遇上難題，原因是大型網絡公司沒有為兒童提供足夠保護。

她指出，無論是在單獨品牌還是整市場來說，Lego以及網絡公司，都要負起更多責任。

「現在，小朋友上接觸的資訊，實際上對他們有害，而他們的私隱亦缺乏保護。」Julia Goldin指出，人們不應接受這種情況。

她又表示，Lego不會在他們覺得不安全的平台落廣告，至於Youtube，她指出在Youtube的內容是面向成年人，而面向小朋友的時候將會非常小心。

其實Youtube有一項名為Youtube Kids的服務，可為未成年兒童過濾內容，並只會有限量且經篩選的廣告。

然而，小朋友其實有很多方法收看一般Youtube頻道，例如使用父母的帳戶。

自家社交平台 多方法監控內容

而Lego在2017年推出自己的兒童社區，2018年4月擁有600萬名用戶。

Julia Goldin形容這個社區平台是「超級安全」，公司以機械人學習與人工智能（AI）等方法，監控所有內容。上傳個人頭像的時候要得到父母允許，網站亦不會收集私人數據。