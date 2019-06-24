家樂福擬出售在華80%股份　歐洲最大零售商或淡出中國

法國零售業巨頭家樂福擬將80%的在華業務出售給中國連鎖零售商蘇寧，這或是該集團淡出中國市場的第一步。

第一財經網引述中國連鎖零售商蘇寧易購（以下簡稱「蘇寧」）公告稱，該公司全資子公司蘇寧國際將出資48億元人民幣收購歐洲最大的零售商、法國零售集團家樂福（Carrefour）在華業務80%的股份，預計這筆交易將在今年年底前完成，屆時蘇寧將成為家樂福在華業務的最大股東。

報道稱，此前英國零售商樂購（Tesco）的在華業務曾被中國央企華潤集團收購，因此有業內人士認為，蘇寧收購家樂福在華業務的方式也會與其相類似，並且交易一旦完成，家樂福未來有淡出中國市場的可能。

據報截至今年三月，家樂福在中國境內共開設了210家大型超市以及24家便利店，總建築面積超過400萬平方米，並且在中國還有近3,000萬名會員，蘇寧則擁有各類自營及加盟店面12,329家，其中在今年一季度新開了1,501家，而此次收購家樂福則是蘇寧實施「智慧零售大開發戰略」的一部分，該戰略與2017年年底提出，目前離目標達成還有一段距離。

2008年4月中國奧林匹克運動會火炬在法國巴黎站傳遞時遇到了大規模抗議活動（新華社）

至於家樂福此時出售在華業務股權的原因，今年5月曾有消息人士表示，家樂福出售在華業務是為了追隨近些年其他幾家跨國零售商退出中國市場的步伐，不過當時家樂福方面曾回應稱，出售在華業務並不在議程上。

但另一方面，近些年很多國際零售業巨頭在中國市場中也面臨着成本上升以及電商競爭等壓力，因此它們不得不與一些中國企業進行合作加以應對，而值得一提的是，韓國零售巨頭易買得（E-mart）與樂天瑪特（Lotte Mart）目前均已淡出中國市場。

對此有業內人士認為，競爭壓力與業績壓力使很多國際零售不堪重負，因此通過出售股權或門店對於它們來說未必是壞事，而未來一旦失去股權，家樂福在中國市場中的話語權以及品牌形象將會變得不好說。

據了解，2008年4月，中國奧林匹克運動會火炬在法國巴黎站傳遞時遇到了規模較大的抗議活動，導致中國運動員金晶在護送火炬途中遇了暴力搶奪並且火炬在傳遞過程中也數次熄滅，此前時任法國總理薩科齊（Nicolas Sarkozy）曾表示，因為西藏問題不排除他本人未來不出席北京奧運會開幕式的可能，於是這一系列舉動引發了中國民眾的不滿，並且網上開始有大規模抵制家樂福的聲音，最終由於中國政府採取了降溫措施，此事沒有被進一步擴大。