【中午收市】恒指先跌後升64點　波司登瀉24.8%後停牌

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
港股早段先跌後升，但升幅不大。恒指中午收報28538點，上升64點；國指收報10959點，上升37點。成交額415億元。
壹傳媒再漲9.5% 維他奶續插5.3%
波司登（3998）被沽空機構狙擊，今早中途停牌，停牌前報1.73元，下跌24.8%。
壹傳媒（0282）業績前炒上，收報0.345元，上升9.5%。
維他奶（0345）未止跌，收報36.7元，下跌5.3%。
國藝娛樂重挫7.6% 惠陶大瀉41.1%
正財務重組的國藝娛樂（8228）今早復牌，董事會獲知會，現時面臨的不確定因素變化幻莫測，收報0.219元，下跌7.6%。
被取消上市地位的惠陶集團（8238）收報0.265元，下跌41.1%。
中國生物製藥升3.9% 萬洲跌4.1%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報7.98元，上升3.9%；恒隆地產（0101）收報18.48元，上升2.8%；碧桂園（2007）收報12.06元，上升2.2%；吉利（0175）收報13.3元，上升1.5%；舜宇（2382）收報79.1元，下跌1.1%；中石化（0386）收報5.28元，下跌1.1%；長和（0001）收報76.4元，下跌1.5%；萬洲（0288）收報7.72元，下跌4.1%。
中國A股早段變動不大，上證半日收報2999點，下跌2點；深證收報9196點，下跌17點。
日股半日收報21278點，上升19點。