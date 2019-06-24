Facebook加密幣將登場　法財長﹕正設立G7工作組研究監管虛擬幣

法國中央銀行行長近日表示，該國正在設立一個G7特別工作組，研究中央銀行如何確保像Facebook Libra這樣的加密貨幣受到各種法規的監管。

綜合媒體報道，Facebook上周宣佈計畫推出一種新的全球加密貨幣Libra，作為其進軍數碼支付計劃的一部分。根據推介材料和對高管的採訪，Facebook與包括萬事達卡、PayPal和優步在內的28個合作夥伴一起組建了Libra Association。這是一家總部位於日內瓦的實體，負責管理新的數碼貨幣，但沒有銀行參與其中。

Facebook這項聲明很快引發了外界擔憂。美國參議院銀行委員會表示將在下個月舉行聽證會。英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）表示，Libra必須足夠安全，否則就不能推出，世界主要央行需要進行監督。身為G7輪值主席國的法國表示，它不反對Facebook創建金融交易工具，但堅決反對這種工具成為主權貨幣。「我們希望將對創新的開放態度與對監管的堅定態度結合起來。這符合每個人的利益。」

Facebook於上周四（18日）發佈加密貨幣Libra的白皮書後，立即引發全球範圍的廣泛討論，甚至有觀點認為這可能是2009年後幣圈的最重大事件。而比特幣也借了一波Libra的熱度，最近幾日價格有所上揚。