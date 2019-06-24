中國工業系統問題多　安全公司：50%中毒、100%有漏洞

5G網絡不止是下載影片慢幾倍，其實用途很多，包括物聯網（IoT）及工業網絡。企業在升級至5G時，有否想過如果中毒的後果？有內地網絡安全公司稱，中國工業企業系統，超過50%中毒，100%存在漏洞。

中國《科技日報》報道，傳統工業控制系統防護能力較差，當接入互聯網後，容易成為重點攻擊對象。

去年巡查20多間企業 有超過2000個安全漏洞

工信部網絡安全管理局副局長楊宇燕表示，接入互聯網後會打破傳統工業系統相對封閉的環境，網絡攻擊可直達生產線。

去年工信部的一次檢查，僅涉及20多間企業，但就發現出超過2,000個安全威脅。

網絡安全公司北京威努特技術的首席技術官黃敏表示：「以前的工業控制系統很封閉，但並不代表安全，50%以上系統中毒，100%帶有漏洞。這情況短期甚至未來幾年都不可能改變，因為大部份工控系統都要全天候不停運作，沒有機會及時修復，甚至有一些未知的漏洞我們也無法掌握。」

系統封閉 帶毒USB是感染主要原因

封閉的系統為何會中毒？很大原因是插入過有毒的USB，更主要中的是勒索病毒。

近年各國不時候出病毒癱瘓發電廠等基建系統，5G時代各項設施都上網，因此要有更高的安全水平。