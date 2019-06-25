財政部下周首度於澳門發行人民幣國債　規模達20億元

中國財政部宣布，將於下周四（7月4日）於澳門首度發行20億元人民幣國債，以支持澳門發展特色金融，並鼓勵更多發行體於當地發行人民幣債券。渣打認為，此次發行意味澳門將成為香港以外，另一人民幣國債的離岸發行地，但對本港影響有限。

冀加快推動澳門債市發展

財政部於網站公告，中央政府在澳門發行人民幣國債，有助支持澳門發展特色金融、促進澳門經濟適度多元可持續發展，亦為澳門人民幣市場發展的里程碑，對於引導更多發行體在澳門發行人民幣債券、加快推動澳門債券市場建設具有重要意義。財政部認為，發行人民幣國債將加強內地與澳門的金融合作，並為投資者提供安全穩健的投資選擇。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔評論指，人行類似發行可能陸續有來，為中央增添在香港以外的離岸債發行地選擇，但相信在可見將來，其發行規模及頻繁程度仍將較小。此外，由於澳門債券二手市場流動性較香港低，此批國債的利率定價或會略高於以往。

她預料，是次發行對香港市場的影響不大，但隨着澳門加快推動債券市場發展，或會於數年後為香港帶來競爭，尤其是在離岸人民幣債券領域。惟截至4月為止，澳門的離岸人民幣存款為390億元人民幣，僅為香港的6%。