招商銀行挫逾7%　《華郵》﹕三間中資行涉違反制裁北韓傳召令

中資銀行股今早表現疲弱，拖累中﹑港股市，其中招商銀行（3968）﹑交通銀行（3328）及浦發銀行（上海﹕600000）三間銀行表現相當疲弱，招行跌幅今早曾逾9%，在午後收窄至逾7%。為何三間銀行股價如此疲弱？《華盛頓郵報》指出，有美國法官發現，三家大型中資銀行在對北韓違反制裁的調查中，蔑視拒絕遵守傳票。報道又指出，其中一家銀行有可能遭到美國政府禁止與美國銀行系統有業務往來。

由於近期中美雙方正在進行角力，外界關注今次事件是否為雙方金融戰一部份，宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，事件在時間上較巧合。

浦發行目前在美國並無業務

縱使報道並無提及三間中資銀行名稱，但是引述美國法院裁決的詳情，與2017年民事財產沒收行動相同。當年美國司法部指斥交行﹑招行及浦發行與一間香港公司有聯繫。該公司被指為北韓國營朝鮮貿易銀行清洗逾億美元，而有關北韓銀行亦遭到制裁。

同時報道又指出，其中一家將遭受制裁的中資銀行，與浦發行的股權架構﹑美國業務等情況相近。目前該行在美國並無分支機構，僅保留帳戶處理與美元相關交易。

報道又指出美國當局正調查，有關銀行是否資助北韓發展核武。

不過對於有關報道，三間銀行先後作出澄清。招行及交行均指出，並無受到相關調查。浦發行則指出，未因涉嫌違反任何制裁法律而受到相關調查，並透露事件起源於美國司法機構在對客戶進行調查時，要求該行直接提供資料，惟根據有關法規，任何組織、個人或者其他實體均不得在未經許可的情況下，向境外提供客戶資料。

海通預料，若交行受到美國政府制裁，按其去年底美元資產規模計算，或會導致該行去年稅前盈利跌13%。（視覺中國）

海通﹕料不影響中港兩地美元業務

若招行等內銀涉及其中而遭到美國政府制裁，對有關銀行業務帶來的影響多嚴重？海通證券認為若有關銀行被制裁，有機會無法在美國境內取得美元，亦無法在當地進行美元結算，惟相信不會對三間銀行在中﹑港兩地美元業務帶來影響。

海通指出，截至去年底招行擁有4,440億元人民幣等值的美元資產，有關資產回報率為1.16%，並假設所有美元資產被清理，在最惡劣情況下，將會導致招行去年稅前利潤大減5.4%。

海通又以同樣假設估算，以交行去年底擁有1.03萬億元人民幣的美元等值資產，會導致交行去年稅前盈利跌13.8%，亦預料擁有2,930億元人民幣等值美元資產，則會令浦發行去年稅前利潤跌5.2%。

林嘉麒﹕若內銀被制裁 股價或跌一成

內銀股一向被視為投資者持作收息之選，今次事件會否影響內銀股的投資價值。林嘉麒明言，事件對內銀股的影響難料，但對內銀的美元相關的對價活動，及對美元業務的活動帶來影響。他又指，如果真的有內地銀行被制裁，或會觸及內銀股股價下跌10%左右。

他續稱，中美雙方存在打金融戰的可能，形容出現時間很巧合，惟金融戰與科技戰及貿易戰的性質不同。內地銀行業務同海外融資的數量不多，雖然這件事對內銀股存在一定的壓力，但對內銀股的影響不大。