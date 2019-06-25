索羅斯、迪士尼等19名超級富豪　聯署要求徵收富豪稅

有不少人批評現時的政府制度偏向有錢人，令他們少交稅，累積愈來愈多財富，造成社會資源分配不均。索羅斯等19名美國超級富豪，就聯署一封公開信，希望美國政府徵收富豪稅。

最有錢的0.1%人 稅金僅佔財富3.2%

這封給2020年總統候選人的公開信表示，美國最富有的0.1%人，今年繳納稅額只佔他們財富的3.2%，而最低層的99%人繳付的稅金，佔他們財富的7.2%。

這班富豪包括索羅斯，迪士尼繼承人Abigail Disney，Facebook聯合創辦人Chris Hughes，Advancement Project聯合創辦人Steve English，慈善家Agnes Gund，普立茲獎的創辦家族普立茲家族基金會投資委員會主席Regan Pritzker，Asana聯合創辦人Justin Rosenstein，以及風險投資者Nick Hanauer等，另有一名不具名人士。

盼用於應對氣候危機 改善公共醫療

他們表示，美國有道德、道義以及經濟理由，向他們徵收更高稅率，制定富人稅符合國家利益。他們又認為，新的稅務收入需要來自最富有的人，而不是中產和低收入人士。

公開信希望，政府向他們徵稅所得，可以用於應對氣候危機、改善公共醫療保健，以及應對貧富懸殊、穩定民主自由的社會發展。