內地私募基金涉捲款潛逃　傳銷售人員不斷向外宣稱與招行關係

有內地私募基金涉嫌捲款潛逃。中金國瑞早前向客戶發出通知，指出產品已清盤，不會再兌付本金及收益。今次事件牽涉500多名投資者，涉及金額達9.4億元（人民幣‧下同）。

據《人民日報》旗下《證券時報》報道，中金國瑞亦有利用招商銀行（3968）宣傳，及批評該行並未曾對有關基金進行監管。

另有內地傳媒報道指出，中金國瑞租用深圳招商銀行大廈36樓長達7年，過去中金國瑞的客戶經理會每周定期向客戶發虔淨值報表，可是至本月22日突然發出清算通知書，至5月31日時辦公室已空無一人，大門亦被結上封條。

不斷強調公司與招行關係

報道又指出中金國瑞與招行關係密切，其員工亦宣稱公司已通過了招行的盡職調查，以及接到來自招行的委外理財訂單；銷售人員亦反覆指出公司與招行的關係，既指出創辦人秦鵬曾在招行工作，以及當日公司開業時，時任招行行長亦有出席等。

另有報道指出在銷售過程中，中金國瑞指出基金的託管行為建設銀行（0939），可是有投資者陬發現，實際賬戶與託管賬戶號碼不一致。同時該基金公司亦涉嫌偽造文書，因為中金國瑞量化基金淨值有建行蓋章，可是《證券時報》向建行求證時，獲告之未有相關公章用印記錄。