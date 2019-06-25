必瘦站：醫學美容服務人均消費達6位數　未來一年開4間新概念店

必瘦站（1830）主席兼行政總裁歐陽江表示，新設的醫學美容概念店有租金優勢，人手需求較少，毛利因此顯著增加。公司上年度在元朗和太古城開設2間概念店，引入傳統店較受歡迎的美容儀器，平均6星期就達收支平衡，計劃未來一年多開4間分店。

歐陽江指，由於分店在繁忙時間下的使用量只得六至七成，故開設新分店暫不是重點，反而是控制人手，要有足夠員工和客人的比例，今年公司目標招聘180人。

無創醫學美容有藍海市場

歐陽江笑言，不要被公司名稱「必瘦站」所誤導，其實來纖體業務收入，佔整體收入不到一半，反而醫學美容則佔逾半。他指，公司去年同店銷售錄得雙位數字增長，醫學美容方面的人均消費高達6位數，客人由以往2至3個月光顧一次，現在1個月光顧一至兩次。由於公司主要提供非入侵性的醫學美容，主要顧客為40歲以上女性，未見貿易戰對生意有影響。

他指，公司今年10月將推出新的BBL療程，透過改變基因表現提供抗衰老療程，未來會繼續透過研究外國醫學報告，與業界交流等引入新療程。他又指，公司捕捉纖體及整容以外的中間市場，指此領域暫未有其他競爭對手，形容是藍海市場。

公司財務總監蘇顯龍指，有雄厚實力可維持100%的派息比率。（區嘉俊攝）

有充足現金流維持100%派息比率

財務總監蘇顯龍指，公司去年收入七成來自香港，三成來自內地和澳門。香港自2015年起，由以往纖體服務，慢慢轉至生活美容，再轉至醫學美容，帶動業務有「爆炸性增長」，而內地目前仍以纖體為主，需要慢慢灌輸其餘美容服務的知識，期望未來可複雜到香港模式。

他指，公司由2012年上市至今，維持接近甚至超過100%的派息比率，未來亦會盡量保持，「會再視乎業績同將來表現而釐定，大方向會係咁」。他指，公司有充足現金流，經營現金牛業務，故可以在顧及公司內部增長之餘，亦有雄厚實力可做到100%的派息比率。