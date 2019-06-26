【Facebook Libra】Libra能夠顛覆全球貨幣體系嗎

此次Libra的推出，被Facebook描述為將讓“支付如同發短信一樣便捷”。Facebook在全球的27億用戶將可能會享受到目前中國用戶們能享受到的快捷移動支付。

《騰訊深網》於周日（23日）報道，朱克伯格作為Facebook行政總裁，已經為這家擁有全球27億用戶名的巨輪找到新的航向——加密Libra。



Facebook於本月18日通過其下屬獨立網站Calibra.com發佈Libra白皮書。根據白皮書顯示，Libra的目標是以區塊鏈技術為基礎，以多種法幣為資產儲備，打造一種新型全球電子加密貨幣。



分析人士孟岩認為，Facebook發行數位貨幣之後，三層次戰略目標分別是：獲得新的盈利模式、成為全球數位經濟的中央銀行、建立Facebook數字經濟帝國。“Libra能夠在不侵犯使用者隱私的情況下，使Facebook進入規模巨大的支付業務，並從最高點切入金融科技領域，賺取巨量的收入和利潤。”

Libra是一種全新的加密貨幣。（視覺中國）

Libra有機會明年面世

首要問題是，Facebook必須面對全球不同國家的不同法律監管問題。在這個層面上，Libra與比特幣類似，它的核心價值和流通程度，取決於世界（用戶、企業、國家）對Libra的接受程度。“首先，Libra要處理好自己和美國相關機構的關係，然後再考慮走向全球，而這就已經需要很長時間了。”一位區塊鏈行業從業者表示。



與大多數加密貨幣不同，Libra完全由真實資產儲備提供支援。對於每個新創建的Libra加密貨幣而言，在Libra儲備中都有相對應價值的一籃子銀行存款及短期政府債券，以此建立人們對其內在價值的信任。任何持有Libra的人可以獲得高度保證，可以根據匯率將持有的這種數字貨幣兌換為當地貨幣，就像在旅行時將一種貨幣換成另一種貨幣一樣。



Libra的儲備金主要來自兩個方面，一是代幣的投資者以及Libra的用戶，Libra協會將支付Libra獎勵創始成員，以鼓勵用戶、商家和開發商採用；第二，作為激勵措施而發放的代幣資金將來自對投資者的私人配售。



針對儲備金利息，白皮書顯示，儲備資產的利息將用於支付系統的成本、確保低交易費用、分紅給生態系統啟動初期的投資者，以及為進一步增長和普及提供支援。儲備資產的利息分配將提前設定，並將接受Libra協會監督。



Facebook將於2020年開始正式推廣Libra，屆時將由設在瑞士日內瓦的Libra協會履行“中央銀行”職責，著手“鑄幣”“銷幣”，依據儲備維持貨幣供應和幣值穩定。