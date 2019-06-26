長和旗下Wind Tre與Fastweb合作　推意大利5G網絡

長和（0001）旗下的Wind Tre與Fastweb訂立協議，合作在意大利推出當地最先進的全國5G網絡。有關協議初定為期10年，並須要獲得監管當局批准。

雙方合作協議，有助在意大利怏速配置一個雙方共同的5G無線電接入及回傳網絡，為雙方客戶提供新一代高性能流動電訊服務。

雙方共用的5G網絡覆蓋所有Wind Tre與Fastweb的基站，而各基站由Fastweb的暗光纖連接並推展至全國，預料在2026前將覆蓋全國九成人口；Wind Tre則負責5G網絡管理。惟雙方會各自獨立營運共同的基礎設施。

協議又指出Wind Tre會透過現有網絡為對方提供漫遊服務，促使Fastweb可以將其流動覆蓋範圍至全國；Fastweb則開放其光纖到戶及光纖到街角批發接入權予Wind Tre，有助Wind Tre提升向客戶提供超寬頻連線能力。

料有助推動意大利經濟增長

Fastweb行政總裁Alberto Calcagno和Wind Tre行政總裁Jeffrey Hedberg均相信，通過雙方合作，將能為客戶配置一流的5G網絡。

Wind Tre行政總裁Jeffrey Hedberg亦稱，合作更可以推動意大利的經濟發展和增長。