【中午收市】恒指微升12點　通訊設備股較強

財經快訊
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中港股市早段窄幅波動，恒指中午收報28198點，上升12點；國指收報10751點，上升8點。成交額345億元。

中國通信服務升3.1%　舜宇漲2.2%

手機與通訊設備股向上，中國通信服務（0552）收報6.25元，上升3.1%；舜宇（2382）收報78.15元，上升2.2%；京信通信（2342）收報1.72元，上升1.8%；中國鐵塔（0788）收報2.05元，上升1.5%；中興（0763）收報21.8元，上升1.4%；丘鈦（1478）收報5.83元，上升1.4%。

港鐵10連升再破頂　香港電視升近4%

港鐵（0066）10連升再破頂，收報52.55元，上升0.4%。

香港電視（1137）收報4.47元，上升近4%。

日清食品（1475）收報5.7元，上升2.7%。

中國生物製藥漲2.8%　新地軟1.6%

其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報8.04元，上升2.8%；石藥（1093）收報12.32元，上升2.3%；創科（0669）收報58.1元，上升0.8%；吉利（0175）收報13.04元，下跌0.9%；恒隆地產（0101）收報18.36元，下跌1.3%；新地（0016）收報131.6元，下跌1.6%。

中國A股早段波動，上證半日收報2975點，下跌6點；深證收報9123點，上升5點。

日股半日收報21076點，下跌117點。

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