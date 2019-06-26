波司登無懼再遭狙擊　全年多賺近六成　績後反彈升5%　

遭到沽空機構狙擊的服裝股波司登（3998），公布截至今年3月底止全年業績，權益股東應佔溢利為9.81億元（人民幣‧下同），按年增加59.4%，派末期息6港仙。

雖然今日公司再次受到Bonitas發報告狙擊，股價半日跌2.5%，但是業績公布後股價即時上揚，最新報2.09元，升5%。

公司期內收入為103.85億元，按年增加16.9%。其中品牌羽絨收入為76.57億元，按年升35.5%，貼牌加工管理業務收入為13.68億元，升46.1%，女裝業務收入為12.02億元，升4.2%，多元業務收入佔整體收入1.5%。

公司又指出在品牌羽絨收入中，來自自營業務收入為49.59億元，按年升40.9%，批發業務收入增加19.5%至24.67億元。

公司又指出，截至今年3月底，羽絨業務零售網點為4,628家，淨增加162家。其中自營零售網點淨增加205家至1,628家，第三方經銷商零售網點為3,000家，減少43家。

再遭狙擊 波司登稱不排除興訟追究

另一方面Bonitas於周一發表報告狙擊波司登，指斥對方產增逾8億元利潤等，又指出公司一文不值，同日波司登發公告作反擊，駁斥Bonitas的指斥。

今日Bonitas再發報告，重申其對波司登一文不值的評價外，亦就有關波司登隱藏向關連人士作收購的指斥，提出新證據及指斥對方就收購目標內容提供錯誤資料等等。

對於再次被在收購女裝項目上說謊，並稱不信任波司登對虛構淨利潤質疑的回應。波司登回應表示，公司對所有指控都否認，該報告包含具有誤導性、偏見性、選擇性、不準確及不完整之陳述以及毫無根據之指控及不負責任之猜測。公司隨後會澄清；且不排除啟動法律訴訟程式追究。