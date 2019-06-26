金融學院正式成立　銀公︰有助進一步鞏固香港國際金融中心地位

香港金融學院今日﹙26日﹚正式成立，並由金管局總裁陳德霖出任主席。該學院涵蓋銀行、證券和保險等金融領域，旨在為本港培育金融領袖人才，並擴闊業界人士具備跨地域、跨行業的視野，為本港培育金融領袖人才。

銀行公會︰進一步鞏固香港國際金融中心地位

銀行公會表示，歡迎金管局成立香港金融學院，領導和促進香港金融業人才和貨幣研究的發展。金融業在過去十年以前所未有的速度轉變，而在金融科技發展、監管框架變革和消費者期望日趨提升下，轉變的速度只會有增無減。因此，以最新金融知識裝備自己對銀行從業員，尤其是行業領袖來說非常重要。 銀行公會相信學院的成立將有助進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

中銀香港高迎欣︰助香港培育一流金融人才

中銀香港總裁高迎欣表示，香港是亞洲首屈一指的國際金融中心，要在激烈的競爭中保持香港作為國際金融中心的競爭優勢，取決於能否持續擴大金融人才庫，提升軟實力。他相信，成立金融學院將有助於香港培育一流金融人才，拓寬金融業人才的國際及跨界別視野，促進金融業及學術界在應用金融研究等方面的跨界別合作，形成更完善的金融人才培育和智庫研究體系，填補香港目前在金融業領袖人才培育方面的不足，有助鞏固和提升香港作為國際金融中心的競爭優勢和領導地位。

滙豐王冬勝︰助行業發展未來技能

另外，滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝獲頒授院士銜。他表示，要維持香港經濟長遠健康發展，以及鞏固國際金融中心的地位，關鍵在於培育人才。香港金融學院在協助行業發展未來技能、應對可持續發展等挑戰方面，擔當重要角色，讓本港的金融人才利用創新科技，以及跨地域、跨行業協作，創造經濟增長新動力。