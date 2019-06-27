【Facebook Libra】比特幣借勢年內升逾300%　卻跟Libra大不同

分析認為，雖然Facebook推出 Libra助漲了比特幣上升趨勢，但是二者的屬性有着明顯不同。

比特幣自6月22日突破1萬美元後，又開啟了新一輪的暴力上漲，從10,000美元到11,000美元，比特幣只用了不到24小時。比特幣高見13,800美元，相比年內的最低價3,191.30美元，比特幣已漲逾300%。

許多業內人士都認為本輪上漲與全球社交網絡巨頭Facebook推出Libra有關。OK戰略副總裁徐坤認為，從產業角度看，Facebook推出Libra、摩根大通的JPM Coin有望於今年試運行、Bakkt比特幣期貨7月進入測試階段，FATF數字通證監管意見發佈等等，都帶動了投資者對比特幣的看漲情緒。從市場角度看，場外配置比特幣的需求猛增，傳統金融市場對比特幣的認可度逐步提升，資金的凈流入促使了比特幣市場價格的大幅拉升。

分析認為Facebook 的Libra更像是法定貨幣的附庸。（視覺中國）

目前關於Libra和比特幣已經有很多對比研究。

有分析指出，比特幣的一大特性是匿名交易，可能實現在人與人之間、甚至國與國之間的資金秘密轉移，因此被很多國家的政府限制。Facebook推出Libra從一開始就表達出和比特幣的對立立場，強調自己的合規性，並將主動配合監管部門對抗洗錢、避稅等違規行為。

此外，比特幣的產生原因之一是它能夠作為貨幣體系的替代品，部分比特幣的支持者希望它成為一個不受任何央行控制，並且不受通貨膨脹影響的貨幣。相比之下，Libra雖被稱作「加密貨幣」，但它的價值將完全由實物資產支撐。這些資產被稱為Libra儲備，包括一籃子銀行存款和短期政府債券。

另有分析指出，比特幣投機屬性更強一點。Libra是一個跟科技網絡連在一起的東西，Facebook科技屬性更強，更像是法定貨幣附庸。