調查報告顯示中國過半消費者避免購買美國產品

根據總部位於倫敦的市場研究公司賓士域集團最新公布的調查報告顯示，在1,000名中國受訪者中，有半數以上的人表示已不再購買美國產品。

該份報告是調查人員對1,000中國消費者進行調查後得出的，其中56%的受訪者稱他們已經避免購買美國產品，並且68%的受訪者稱他們對美國企業的看法開始變得負面，因此該份報告認為，這樣的狀況將對美國企業的營收構成重大風險。、

此外調查人員還調查了1,000美國消費者對中國的看法，結果顯示，他們對中國企業的看法同樣也開始變得負面，其中60%的受訪者稱已經注意到家庭用品價格自從新一輪關稅上調以來所出現的上漲。

據了解，美國貿易辦公室（USTR）就美國政府是否應對價值3,000億美元的中國輸美商品加征關稅的聽證會已於6月25日結束，雖然大多數與中國市場有業務聯繫的美國企業反對美國用提升關稅方法對中國加大制裁力度，但仍有一些美國本土企業對提升關稅舉動表示支持。

受此影響，以蘋果為代表的美國企業未來或考慮將部分生產線轉移到中國境外以規避風險，而不久前也有業內人士向美國《紐約時報》表示，一些美國芯片製造商為了能華為保持業務聯繫，因此也有將部分生產線轉移到美國境外的打算。