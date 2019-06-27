中國製造變身越南製造　特朗普加徵關稅大棒難收效？

根據貿易資料和海外官員的說法，數十億美元被加征關稅的中國商品正在經由亞洲其它國家進入美國，從而避開了關稅措施。

《華爾街日報》6月27日報道，在美國準備對價值3,000億美元中國出口商品加徵關稅之際，中國出口商們想出了應對的辦法。這種操作方式被稱為轉運——中國出口商品在協力廠商港口短暫停留，期間往往會進行最低限度的加工或改造，然後作為從協力廠商港口始發的產品重新出口。



美國總統特朗普（Donald Trump）政府一直在試圖取締這種做法，因為它破壞了美國對華產品加徵關稅的計畫。或者令這種關稅戰的威脅大打折扣。新一輪關稅的物件從玩具到電子產品，基本上將使所有中國輸美商品都被覆蓋。



越南和墨西哥的貿易資料可能從側面證實了這種轉運措施確實存在。並且給東南亞的貨物流、資金流產生了巨大影響。

特朗普對來自中國產品加徵關稅，中國廠商借道其他國家以避稅。（路透社）

美國海關及邊防人員﹕已發現非法轉運情況

今年前五個月，從中國出口至越南的電子產品、電腦、機械和其它設備較上年同期激增。從越南向美國出口的此類商品也相應出現急劇增長。越南工商部在一份聲明中表示，通過將商品原產地貼上“越南製造”標籤來進行貿易欺詐的現象正在增加。



越南海關本月表示，已指示其省級和市級分支機搆加強對所有國際貨物原產地證書的檢查和核實。該監管機構稱，一些公司一直在進口中國商品，將標籤換成“越南製造”，然後再將商品出口至美國、歐洲或日本。



除了越南，泰國和馬來西亞也是特朗普政府重點關注的對象。中國正通過這兩個國家轉運出口鋼鐵和傢俱。美國政府一直在採取措施遏制這種行為。美國海關邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）的一名發言人稱，已發現中國商品借道數個國家進行非法轉運的行為，並指出近幾個月越南、馬來西亞和菲律賓都發生了這種情況。