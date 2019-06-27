俄羅斯衛生部門支持中國暫停從加拿大進口豬肉

根據俄羅斯動植物衛生監督局發佈的最新消息顯示，早在2007年俄方就從加方進口的豬肉中發現過偽造證書的情況，因此該局支持中國暫停從加拿大進口豬肉的決定。

俄羅斯《衛星通訊社》報道，根據俄羅斯動植物衛生監督局最新發佈的消息顯示，該局於2007年曾經發現過加拿大出口俄羅斯的豬肉產品中存在檢疫證書造假的情況，於是立即決定對加拿大豬肉供應採取預先通知模式，以便將相關風險降至最低，而根據記錄顯示，當年共有700批加拿大對俄出口豬肉中存在偽造檢疫證書現象。

對此報道指出，俄羅斯同樣禁止養殖戶將萊克多巴胺用作為豬飼料使用，並且由於俄羅斯已經將加拿大納入食品禁令範圍，因此目前俄羅斯沒有與加拿大開展豬肉進出口貿易。

據了解，今年6月初中國南京海關在一批加拿大輸華豬肉產品中檢出萊克多巴胺殘留，而這種物質目前在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、墨西哥等全球20多個國家中允許作為飼料添加劑（俗稱「瘦肉精」）使用，不過在劑量上具有較為嚴格的標準。

中國農業部於2002年禁止包括萊克多巴胺在內的各種「瘦肉精」的使用。

目前中國已經全面停止了向加拿大進口肉類產品，另一方面，目前已經有23家俄羅斯企業擁有對華出口禽類產品資格，或有能力可以滿足中國肉類市場的需求。