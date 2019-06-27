【轉按注意】滙豐降現金回贈　分析料其他銀行將跟隨

拆息抽升，加上定存息率上升，推高銀行資金成本，龍頭行滙豐「先行」削減轉按回贈。有報道指，滙豐帶頭減轉按貸款的現金回贈率，由原來最高2.07%降至只有1.5%。

滙豐回覆《香港01》查詢時未有正面回應傳聞，僅表示一向都有定期檢視按揭息率，並因應市場情況作出調整。 優惠利率要視乎個別客戶與它們的關係而定。記者致電滙豐分行查詢，貸款額400萬元的轉按，今日所提供的現金回贈為1.8%，略低於2.07%。

王美鳳︰料其他行會跟隨

中原按揭經紀董事總經理王美鳳回應滙豐帶頭減回贈率時表示，相信因為現時港元拆息高企，已超逾H按封頂息率，令銀行資金成本有增加的可能。她又表示，現時轉按只佔整個按揭市場的3成左右，而普遍涉及的金額都比較細。所以她相信今次的事件對整個按揭市場影響不大。

王美鳳又稱，事實上銀行本身容易受到拆息影響，但現時銀行於按揭業務所賺取的利潤已低， 所以有可能其他銀行亦會跟隨一起減現金回贈率。

星之谷提醒有心轉按的人士應趁其他銀行未減回贈盡快申請轉按。

星之谷︰趁其他銀行未減回贈前盡快轉按

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝亦表示，銀行提供轉按的利潤本身薄弱，加上目前香港銀行同業拆息上調，致成本更高，為在轉按領域賺取多一點利潤，因而把轉按回贈率下調。他又指出，雖然銀行在其他按揭領域的利潤也薄弱，但一手或二手按揭貸款的時間較轉按長。

莊錦輝預期，其他銀行會跟隨滙豐的步伐削減現金回贈，但削減百分點會比滙豐少，料調整到1.7%至1.8%水平，直言過往高達2.1%的按揭回贈水平短期內或將成為歷史。莊錦輝提醒，銀行一般以交表日期計算按揭貸款之回贈，因此，如果在銀行宣佈減回贈前遞交申請表格，仍可繼續沿用舊有的回贈優惠，建議有心轉按的人士，在其他銀行未全部跟隨滙豐減回贈前，盡快遞交申請以鎖定回贈。

據中原按揭資料顯示，今年首5個月，滙豐，中銀香港﹙2388﹚及恒生﹙0011﹚於銀行轉按市場佔有率排名中頭三位。滙豐2019年首5個月累積承辦轉按登記為2,900宗，按年下降0.5%。相反，中銀香港及恒生的首5個月累積承辦轉按登記宗數則比去年同期分別上升12.4%及24.3%，分別是2,423及1,934宗。