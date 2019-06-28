百麗分拆運動服裝零售商來港上市　去年賺近22億元人民幣

一度在港掛牌並位列藍籌股的「鞋王」百麗國際（退市前編號：1880），於2017年通過私有化，但公司近日計劃以另一方式重回港股市場。

百麗國際旗下運動服裝零售商滔博國際，昨日（27日）向聯交所提交上市申請，公司去年利潤達21.99億元（人民幣‧下同），按年上升53%。

去年收入升2成 市佔率近16%

根據申請文件，滔博去年公司收入達325.6億元，按年增加22.65%；扣除非持續經營業績或現金流量項目，去年經調整經營利潤升24.6%，至32.82億元，經調整年度利潤則升23.56%，至22.37億元。滔博引述調查公司數據指，以2018年零售額計，公司為內地最大的運動鞋服零售商，市場份額達15.9%。目前公司擁有8,343間直營門店，主要透過「Topsports」及「Foss」品牌經營。

滔博表示，公司是全球多個運動品牌於中國市場的戰略合作夥伴，現為Nike全球第二大零售合作夥件及客戶，並為Adidas全球最大的零售合作夥件及客戶，兩大主力品牌去年佔公司銷售貨品總收入高達87.4%。此外，公司亦與另外9個品牌有合作關係，包括Puma、Converse、Reebok、Onitsuka Tiger等。

百麗於2017年獲管理層、高瓴資本及鼎暉投資合組之財團提出私有化，作價453.11億港元，計劃最終獲股東表決通過。今年3月，外電引述消息人士指，百麗有意重返港股，分拆旗下運動服裝業務上市，預計估值約200億元至250億港元。